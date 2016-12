Francesco Rossi: "Faccio il dj e sogno Mina"

foto Ufficio stampa Correlati Francesco Rossi in Paper Aeroplane 08:24 - In onda sulla BBC fino alle classifiche europee dance. Tutti lo cercano e tutti lo vogliono. E' il momento del dj bolognese Francesco Rossi che presenta a Tgcom24 il singolo di successo "Paper Aeroplane". Francesco si è esibito dall'Amnesia Ibiza all'Ultra Music Festival Miami, condividendo il Main Stage con i big della Dance music tra cui i nostrani Benny Benassi, Crookers e The Bloody Beetroots. Il suo sogno? "Remixare Mina", ci rivela. - In onda sulla BBC fino alle classifiche europee dance. Tutti lo cercano e tutti lo vogliono. E' il momento del dj bolognesecheil singolo di successo "". Francesco si è esibito dall'Amnesia Ibiza all'Ultra Music Festival Miami, condividendo il Main Stage con i big della Dance music tra cui i nostrani. Il suo sogno? "Remixare", ci rivela.



La passione per la musica è nata "grazie ad un'enorme collezione di vinili che abbiamo sempre avuto a casa. In seguito ho studiato pianoforte e sono cresciuto con il sogno di incidere vinili miei", racconta Francesco. Poi la svolta e la decisione importante di dedicarsi alla musica dance e di diventare dj: "All'età di 14 anni mi sono fatto regalare i 1200 e un mixer. Da lì è iniziato tutto".



In Italia c'è ancora diffidenza nei confronti dei dj ma anche di tutto il settore e Rossi dice la sua: "I dj sono presenti nelle charts di tutto il mondo. Anche in Italia le cose stanno cambiando". Tra i tanti colleghi illustri ci sono David Guetta e Gabry Ponte ("due professionisti che rispetto"). Il pensiero adesso è tutto rivolto alla promozione di "Paper Aeroplane" che sta già riscuotendo un ottimo successo sui dancefloor. Perché il brano è così amato? "Penso sia dovuto al fatto che ha una melodia affascinante, un testo da brivido e un arrangiamento deep che valorizza la canzone".

Andrea Conti