Sabrina Salerno: "No ritocchini, sì alla palestra"

A 45 anni è in forma e più bella che mai. L'icona sexy della disco music degli anni 80, Sabrina Salerno, sembra aver fatto il patto col diavolo. In realtà la forma fisica della cantante è forgiata da palestra e alimentazione sana. Quindi più movimento e meno chirurgia estetica, consiglia Sabrina sul settimanale Nuovo: "Sono contraria quando la chirurgia plastica diventa accanimento, soprattutto su ragazze di vent'anni".

"Insomma, se la loro lotta contro il tempo inizia così presto, - continua - e spesso senza motivo, a quarant'anni rischiano di diventare mostri. E di donne rovinate ce ne sono parecchie in giro".



"Mantenere la forma fisica oggi è più difficile di quando avevo vent'anni! - spiega - A quei tempi andavo a danza un'ora alla settimana e mi bastava. Ora, invece, tiro su 60 chili con le gambe e vado tutti i giorni in palestra. I risultati si ottengono solo con costanza e sacrificio. Ma alla fine le soddisfazioni arrivano".



Difetti? "Caratteriali ne ho tanti., E poi sono sempre stata strabica... per alcuni è un difetto ma per me è una cosa che mi distingue dalle altre. Quindi ne ho fatto un punto di forza", conclude.