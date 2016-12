L'amore oscuro di Natalie Portman

foto LaPresse Correlati Natalie Portman, bionda e irriconoscibile

Natalie Portman ha deciso di passare dall'altra parte della macchina da presa. L'attrice israelo-statunitense, infatti, debutterà in qualità di regista dirigendo un film tratto da "A Tale Of Love And Darkness", l'autobiografia dello scrittore israeliano Amos Oz pubblicata nel 2002. Le riprese saranno effettuate nei primi mesi del 2014.

Non è ancora sicuro se il film verrà girato in inglese o in lingua ebraica. Quello che è certo è che la Portman arriverà in ottobre in Israele per iniziare i provini per il cast, che dovrebbe essere composto tutto da attori locali.



Nonostante la giovane età (32 anni), La Portman ha alle spalle una lunga carriera non solo come attrice ma anche come produttrice. A questo ha aggiunto qualche esperienza come sceneggiatrice e, adesso, arriva la regia, comunque già sfiorata con qualche cortometraggio. Un'artista di grande talento e poliedrica insomma. Quest'anno la vedremo al cinema in "Thor: The Dark World".