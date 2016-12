Taylor e Selena, che splendide sirenette!

foto Twitter Correlati Danza del ventre per Selena Gomez

Taylor Swift scatenata in raso nero 11:54 - Braccia incrociate dietro la testa e labbra pronte per schioccare un bacio. Taylor Swift e Selena Gomez posano insieme in versione sexy sirenette, sedute su una terrazza in riva al mare. La bionda country-girl ha poi pubblicato lo scatto sul suo profilo Twitter, salutando affettuosamente la collega e facendole i migliori auguri: "Buon 21esimo compleanno alla mia amica, la cosa più vicina ad una sorella che io abbia mai avuto". - Braccia incrociate dietro la testa e labbra pronte per schioccare un bacio.posano insieme, sedute su una terrazza in riva al mare. La bionda country-girl ha poi pubblicato lo scatto sul suo profilo Twitter, salutando affettuosamente la collega e facendole i migliori auguri: ", la cosa più vicina ad una sorella che io abbia mai avuto".

La Gomez, che ha compiuto gli anni il 22 luglio, sta festeggiando la ricorrenza nel migliore dei modi. Il suo nuovo album "Stars Dance" è infatti balzato al numero uno della classifica americana di iTunes (sorpassando "Magna Carta... Holy Grail" di Jay-Z) e a meno di 24 ore dalla sua uscita, il disco era inoltre presente nelle top-ten di ben 68 Paesi.



"Stars Dance" è stato anticipato dai singoli “Come and Get It” e “Slow Down” (il cui video in pochi giorni ha già oltre 2 milioni di click). All’interno del cd - per l'edizione italiana - c'è una cartolina speciale per le migliaia di Selenators (questo il nome dei fan di Selena nel mondo) alla ricerca del biglietto per il concerto del 16 settembre all’Alcatraz di Milano. Si tratta della prima volta di Selena live in Italia e la data ha registrato il sold out in poche ore. La tappa italiana del tour di Selena Gomez (per informazioni sul concerto www.dalessandroegalli.com) fa parte di una lunga serie di concerti che porterà la giovane artista newyorkese più volte disco di platino in 56 città di tutto il mondo, a partire da Vancouver il prossimo 14 agosto.