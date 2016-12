Giffoni, Rivera: "Un minuto di silenzio per Cory"

foto Ansa Correlati Naya Rivera strega Giffoni Experience

"Vi chiedo un minuto di silenzio e voi sapete perchè". Così la star di "Glee" Naya Rivera, ospite al Giffoni Film Festival, ha ricordato Cory Monteith, il giovane collega scomparso lo scorso 13 luglio con il quale ha condiviso il set della serie cult. Minuto di silenzio rotto solamente dal pianto e dai singhiozzi di molti ragazzi presenti in sala, commossi per la tragica e prematura morte dell'attore.

Naya Rivera è tra i colleghi di "Glee" ad essere stata piu' vicina a Cory nel momento in cui aveva deciso, lo scorso aprile, di entrare in una clinica per la riabilitazione della tossicodipendenza da alcol e droga. Accolta al Giffoni Film Festival da oltre mille fan arrivati da ogni parte d'Europa per osannare la loro beniamina la Rivera, fasciata in un tubino rosa, si è lasciata travolgere dell'entusiasmo dei ragazzi.



In "Glee" l'attrice interpreta la bella Santana, un personaggio che è stato subito eletto a icona lesbica della tv americana. "Grazie Naya - ha urlato una ragazza - il tuo personaggio mi ha fatto capire che il mio amore è normale e che posso vivere liberamente il mio essere".