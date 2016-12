One Direction, dieci milioni di visite per "Best Song Ever"

foto Ufficio stampa 11:29 - "Best Song Ever", il nuovo video degli One Direction presentato in anteprima il 22 luglio, ha totalizzato 10.9 milioni di visualizzazioni in 24 ore. La band inglese batte ogni record e supera così Miley Cyrus, che con “We Can’t Stop” aveva raggiunto i 10.7 milioni di visualizzazioni. Ad oggi il video sfiora venti milioni di visite. - "", il nuovo video deglipresentato in anteprima il 22 luglio, ha totalizzato 10.9 milioni di visualizzazioni in 24 ore. La band inglese batte ogni record e supera così Miley Cyrus, che con “We Can’t Stop” aveva raggiunto i 10.7 milioni di visualizzazioni. Ad oggi il video sfiora venti milioni di visite.

Diretto da Ben Winston e girato a Miami, il video di “Best Song Ever” esalta le capacità recitative dei cinque ragazzi: Niall interpreta il manager Harvey, Harry il responsabile marketing Marcel, Liam il coreografo Leeroy, Louis il manager Jonny, e Zayn veste i panni di Veronica, la segretaria sexy.



Al momento gli One Direction sono impegnati in una tournée mondiale per promuovere il secondo album, "Take Me Home". Il 23 agosto, nell’ambito della rassegna di concerti Today Show Summer Concert targata NBC, la band si esibirà a New York per promuovere il film. Gli One Direction hanno appena annunciato il tour mondiale 2014 negli stadi, che include otto date già sold out nel Regno Unito e in Irlanda.



Con due album all’attivo, "Up All Night" e "Take Me Home", gli One Direction hanno venduto oltre 30 milioni di dischi nel mondo. Inoltre hanno vinto due BRIT Awards, tre MTV Video Music Awards e tre Billboard Music Awards, e sono candidati a sei Teen Choice Awards 2013, incluso quello come Gruppo musicale preferito.