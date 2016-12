Sacha Baron Cohen non sarà Freddie Mercury

foto Ap/Lapresse 11:27 - Chi attendeva di vedere il provocatorio Sacha Baron Cohen nei panni di Freddie Mercury dovrà mettersi l'animo in pace. Dopo mesi di tira e molla pare infatti che l'attore abbia definitivamente abbandonato il progetto del film dedicato al cantante dei Queen. Colpa di divergenze con i restanti membri del gruppo: loro puntano a una storia "pulita" mentre Baron Cohen avrebbe voluto mettere in scena anche gli aspetti più adulti e controversi di Mercury. - Chi attendeva di vedere il provocatorio Sacha Baron Cohen nei panni di Freddie Mercury dovrà mettersi l'animo in pace. Dopo mesi di tira e molla pare infatti che l'attore abbia definitivamente abbandonato il progetto del film dedicato al cantante dei Queen. Colpa di divergenze con i restanti membri del gruppo: loro puntano a una storia "pulita" mentre Baron Cohen avrebbe voluto mettere in scena anche gli aspetti più adulti e controversi di Mercury.

Ma quello di Baron Cohen non è l'unico intoppo sulla strada di un progetto che corre il rischio di arenarsi o quanto meno di allungare i propri tempi di realizzazione in maniera biblica. Infatti pare che i Queen (di fatto Brian May e Roger Taylor) abbiano anche rigettato l'idea dei produttori di affidare la regia a Tom Cooper, autore de "Il discorso del re", così come abbiano arricciato il naso di fronte al nome di Peter Morgan come sceneggiatore.



Il timore di molti fan è che May e Taylor vogliano di fatto comporre un quadretto edulcorato e zuccheroso della figura di Freddie, in un film adatto soprattutto a un pubblico adolescenziale. Senza quindi tutto il "dietro le quinte" espresso senza troppi pudori nelle recenti biografie uscite sul cantante dei Queen.