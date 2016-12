Rihanna, seno in bella vista

foto Olycom Correlati Rihanna, seno al vento

12:04 - Ha fatto della provocazione il suo leit motiv e ora Rihanna non può tradire le aspettative dei fan. Eccola a Stoccolma, dove ha fatto tappa il suo tour, uscire dall'hotel dove alloggia con una maglietta a rete trasparente, che mostra il seno senza lasciare spazio all'immaginazione. Dopo i costanti ritardi ai concerti, i capricci e l'ennesimo cambio di look (ai capelli), la cantante adesso punta di nuovo tutto sulla sensualità.

A Londra Rihanna si è presentata con i capelli argento e dei pantaloncini bianchi a rete senza slip, giocando sul vedo non vedo. Provocazioni che però non sono piaciute a Jay Z, che ormai sbotta, perché la cantante non vuole ascoltare i suoi consigli. Tanto che una persona vicina al rapper ha dichiarato recentemente: "Lei ignora i suoi consigli, per lui è difficile perché le vuole bene, ma Rihanna non ascolta nessuno. Jay-Z stava vuole che lei si diverta, ma è davvero preoccupato per come stanno andando le cose".