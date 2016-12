Zampaglione-Argento, una polemica da paura

foto LaPresse Correlati "Tulpa", sesso estremo per la Gerini

Giffoni, Dario Argento: "Il cinema è in crisi" 12:14 - E' scontro tra Dario Argento e Federico Zampaglione. Il maestro del terrore, ospite al Giffoni Film Festival, lancia una bordata al cantautore e regista di "Tulpa": "Si crede il mio erede, ma non c'entra niente con me". Amareggiato, Zampaglione posta la sua replica via Facebook: "Mai creduto di essere il tuo erede, questa cosa è stata spesso affermata da altri, io non ne ho colpa. Questa dichiarazione mi amareggia, ti ho sempre considerato un amico".

Il problema sta nella passione di Zampaglione per un genere, il thriller-horror, declinato a suo modo ogni volta che si mette dietro a una macchina da presa. Horror ma non solo, con una spiccata predilezione per i caposaldi italiani del genere, quelli che hanno visto la luce tra gli anni 70 e 80, ovvero quando Argento ha vissuto la sua stagione migliore.



"Mai creduto di essere il tuo erede - si difende lui su FB -, questa cosa è stata spesso affermata da giornalisti, fans, siti, festivals e riviste in tutto il mondo. Non mi considero affatto al tuo livello, tu sei una leggenda mentre io sono solo un musicista-regista appassionato di horror, che sta cercando di dare il suo contributo ad un genere che in Italia oggi vive un momento difficile".



Ma quello che più sembra amareggiare Zampaglione è che questa frecciata sia arrivata a ciel sereno, da una persona che riteneva un amico. "Al di là di questo, la tua dichiarazione - conclude -, che mi mette in una luce arrogante, mi amareggia soprattutto perché oltre ad un maestro, ti ho sempre considerato un amico ed una persona di buon cuore. Non me lo aspettavo e sinceramente per quanto mi sforzi, non riesco a capire il motivo di questa tua improvvisa esternazione".