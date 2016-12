Alessandro Siani: "Nuovo film a Natale 2014"

foto Olycom Correlati Alessandro Siani protagonista a Giffoni Film Festival

10:53 - L'entusiasmo dei ragazzi ha coinvolto Alessandro Siani. Protagonista al Giffoni Film Festival, in un incontro con i giovani giurati del festival, ha rivelato alcuni particolari sulla sua nuova pellicola. "Il mio prossimo film uscirà a Natale 2014, posso solo dire che è una storia genuina e lo girerò in una città di provincia", ha rivelato. - L'entusiasmo dei ragazzi ha coinvolto. Protagonista al, in un incontro con i giovani giurati del festival, ha rivelato alcuni particolari sulla sua nuova pellicola. "Il mio prossimo film uscirà a Natale 2014, posso solo dire che è una storia genuina e lo girerò in una città di provincia", ha rivelato.

"Sono stato uno scugnizzo come tutti i bambini napoletani - ha detto Siani -. Il successo non mi ha cambiato, sono sempre lo stesso. Ed è per questo che mi piace venire a Giffoni. E' bello essere bambini e potere sognare. Restare giovani significa restare con i piedi per terra e continuare a sognare".