Dita Von Teese, regina sexy di Chicago

foto Olycom Correlati Dita Von Teese, diva del burlesque 15:41 - Dita Von Teese ha stregato gli spettatori del locale House of Blues di Chicago con il nuovo spettacolo "Burlesque: Strip, Strip Hooray!". Uno show di novanta minuti in cui, come dice la regina del burlesque, si fondono "il tabù con l'osé e il glamour, ma anche la bellezza e l'eleganza". Non è mancato l'ormai celebre numero finale con Dita nuda nella nuova, enorme, coppa di Martini in Swarovski. ha stregato gli spettatori del locale House of Blues di Chicago con il nuovo spettacolo "". Uno show di novanta minuti in cui, come dice la regina del burlesque, si fondono "il tabù con l'osé e il glamour, ma anche la bellezza e l'eleganza". Non è mancato l'ormai celebre numero finale con Dita nuda nella nuova, enorme, coppa di Martini in Swarovski.

L'11 e il 13 luglio scorsi sono stati un trionfo per Dita Von Teese che ha dichiarato a Splash: "Ho iniziato ad esibirmi nel burlesque dal 1991, e sono finalmente riuscita a mettere tutti i miei più grandi numeri in una rivista, con un cast di selezionato e scelto dai migliori burlesque". Insomma ancora una volta Dita si è imposta come regina, ormai è realtà consolidata dopo vent'anni di carriera. "Quando ho iniziato nei primi anni 90 - ricorda la Von Teese -, facevo gli spettacoli ancora prima dell'avvento di Internet. Dunque mi sono documentata con libri, fotografie e video per catturare e imparare l'arte del burlesque. Dopo ho cercato di farmi venire delle idee per rinnovare i numeri e credo che questo abbia fatto la differenza". Il burlesque è nato in Inghilterra nella prima metà dell'800 e poi è sbarcato in America negli anni 40, poi è scomparso a metà del XX secolo per poi riapparire più vitale che mai. "Ci ho creduto veramente nel burlesque - conclude Dita -. E dopo vent'anni ancora non sono stanca".