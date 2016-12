John Casablancas, muore il re delle top model

foto Ap/Lapresse Correlati Le donne di John Casablancas 11:03 - E' morto a Rio de Janeiro all'età di 70 anni per il cancro, John Casablancas fondatore della Elite Model Management. Casablancas ha scoperto top model come Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schiffer e tante altre. In lutto il figlio Julian, leader della band The Strokes. - E' morto a Rio de Janeiro all'età di 70 anni per il cancro,fondatore della Elite Model Management. Casablancas ha scoperto top model comee tante altre. In lutto il figlio, leader della band

Dopo aver fondato la sua agenzia a Parigi nel 1972, sin dai primi anni della sua carriera di oltre 30 anni nel mondo della moda, Casablancas è riuscito a dare battaglia e spesso a vincere contro agenzie di modelle di New York che a quei tempi erano ben più note e avviate. Sempre circondato da donne stupende e a sua volta affascinante, Casablanca, ricorda il New York Times, amava anche corteggiare lo scandalo anche nella sua vita privata e venne accusato di fare sesso con modelle teenager. Aveva la fama di playboy.



Prima che creasse la sua agenzia, "le modelle erano solo modelle" ma poi "noi abbiamo cominciato a creare il mito dietro all'apparenza", aveva detto in un'intervista del 2005. E certamente si è trattato di una strategia che ha funzionato, come possono testimoniare le modelle che ha rappresentato che, oltre a quelle già citate comprendono anche Andie MacDowell, Kim Alexis, Paulina Porizkova, Iman, Heidi Klum and Gisele Bundchen.