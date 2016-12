Giffoni, Dario Argento: "Il cinema è in crisi"

foto Ansa Correlati Mira e Paul Sorvino al Giffoni 14:43 - Dario Argento, maestro dell'horror, lancia dal Giffoni Experience, dove ha ricevuto il Premio Truffaut, il suo grido d'allarme: "Il cinema italiano ed europeo in generale è in pessime condizioni, i tagli influiscono in modo catastrofico". E continua: "Ormai si è appiattito su modelli televisivi e su una commedia all’italiana che spesso è mediocre". , maestro dell'horror, lancia dal, dove ha ricevuto il Premio Truffaut, il suo grido d'allarme: "Il cinema italiano ed europeo in generale è in pessime condizioni, i tagli influiscono in modo catastrofico". E continua: "Ormai si è appiattito su modelli televisivi e su una commedia all’italiana che spesso è mediocre".

E le produzioni americane? "Neanche mi interessa molto, non andrei mai in America, è un posto mitizzato ma dove spesso il tenore di vita è molto misero".



Il regista, che sta preparando per il teatro una sua versione personale del "Macbeth", ha ricordato come è nata la sua passione per l'horror: "L'evento che mi ha cambiato al vita è stato quando mio padre, che era produttore cinematografico, mi regalò una tessera per un cinema che d’estate trasmetteva horror. Mai avrei pensato che questa cosa mi avrebbe cambiato la vita”.



BANDABARDO’-CARLO LUCARELLI, LA STRANA COPPIA - Carlo Lucarelli e Bandabardò insieme: il maestro della narrazione si imbatte nel "mistero" della band folk-rock che raggiunge quest'anno i 20 anni di carriera. "Chi è la Bandabardò?" è questo l'interrogativo da cui parte Lucarelli per raccontare con il suo inconfondibile stile "noir" la storia dalla Bandabardò. Il docu-film verrà presentato in anteprima al Giffoni Experience, il 23 luglio nel corso di una speciale masterclass.