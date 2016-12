Superman e Batman, insieme sul set

foto Ap/Lapresse Correlati Chi sarà il nuovo Batman?

Superman, l'uomo d'acciaio 09:06 - Zack Snyder, regista dell'ultimo Superman "L'uomo di acciaio", durante un incontro alla convention di arti e fumetti Comic-Con, ha rivelato che ci sarà un film che mette assieme sia Superman che Batman. La sceneggiatura è in fase di scrittura e la produzione dovrebbe iniziare l'anno prossimo in vista dell'uscita del film nell'estate del 2015. A interpretare Superman sarà Henry Cavill mentre per la parte di Batman ancora non ci sono indicazioni. , regista dell'ultimo Superman "", durante un incontro alla convention di arti e fumetti, ha rivelato che ci sarà un film che mette assieme sia Superman che Batman. La sceneggiatura è in fase di scrittura e la produzione dovrebbe iniziare l'anno prossimo in vista dell'uscita del film nell'estate del 2015. A interpretare Superman saràmentre per la parte di Batman ancora non ci sono indicazioni.

Dopo l'iniziale smarrimento e il successivo entusiasmo i fan si sono posti la domanda che ora rimbalza su Internet: chi interpreterà Batman? Christian Bale no di sicuro, il protagonista della saga miliardaria reinventata da Christopher Nolan, che come produttore esecutivo ha messo lo zampino anche in questo ultimo Superman, lo aveva detto chiaro e forte e non è certamente tipo da tornare sui suoi passi. La caccia al nome, e alla pesante eredità, è aperta.