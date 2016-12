Springsteen & I, il docufilm che parla della passione incorruttibile tra il Boss e i suoi fan

foto Ufficio stampa 11:56 - "Questo film meraviglioso fornisce una visione unica e straordinaria dell'immenso feeling tra un artista e tutti coloro che sono così profondamente affezionati alla sua musica". Sono le parole di Ridley Scott, il noto regista di Blade Runner che ha prodotto Springsteen & I, il docufilm sul rapporto tra il musicista-guerrieroUsa e i suoi fan. - "Questo film meraviglioso fornisce una visione unica e straordinaria dell". Sono le parole di, il noto regista di Blade Runner che ha prodottoil docufilm sul rapporto tra il musicista-guerrieroUsa e i suoi fan.

In concomitanza col la fine del suo trionfale tour in Italia, il Boss arriva per la prima volta sul grande schermo, in una sola data, il 22 luglio, per una proiezione evento in contemporanea mondiale in 50 Paesi. in esclusiva The Space Extra per l'Italia, nelle 36 sale del circuito The Space Cinema, cui si aggiunge il circuito UCI, in tutto le sale sono 230 (l'Italia ha raggiunto il primato europeo, secondi dopo gli Stati Uniti). Sono coinvolte anche sale indipendenti scelte da QMI.



SPRINGSTEEN & I è uno straordinario film documentario incentrato sulla grande rockstar americana, raccontata dai suoi fan e da performance inedite. Dopo il successo di contenuti musicali ed eventi esclusivi quali, ad esempio, Pearl Jam 20 o Vasco Live Kom 011, The Space Extra offre al suo pubblico un’altra emozione unica: il docufilm sulla carriera musicale di Bruce Springsteen, l’artista che con più di 500 milioni di album venduti in tutto il mondo, 20 Grammy, concerti leggendari e storie di gente comune raccontate nelle sue canzoni, ha davvero segnato un'epoca.



Ora, esattamente 40 anni dopo il debutto di Greetings from Asbury Park, N.J., il disco che irruppe nella scena rock e la cambiò per sempre, il pubblico di tutto il mondo potrà scoprire, per la prima volta al cinema, perchè il rock del Boss è diventato la colonna sonora di un’intera generazione. La lunga e straordinaria carriera del cantastorie del New Jersey è ben documentata nel film SPRINGSTEEN & I, film creato per i fan e dai fan, che ripercorre i momenti più significativi della carriera del Boss, riproponendo concerti leggendari e le canzoni più famose.



Diretto da Baillie Walsh, già impegnato al cinema per la regia e sceneggiatura di Flashbacks of a Fool con Daniel Craig, per il documentario degli Oasis Lord Don’t Slow Me Down e per videoclip di Massive Attack, Spiritualized e New Order tra gli altri, SPRINGSTEEN & I è prodotto dal geniale Ridley Scott.