McCartney e i Nirvana di nuovo insieme

11:24 - Paul McCartney sul palco con i Nirvana. Dopo l'assaggio del concerto per le vittime dell'uragano Sandy del dicembre scorso, l'ex Beatles si è ritrovato con i tre membri superstiti del gruppo di Kurt Cobain in occasione di un concerto a Seattle. Ben sette i pezzi suonati insieme, sei dei Beatles più "Cut Me Some Slack", brano inciso da McCartney e i Nirvana per il documentario "Sound City".

"Long Time Sally", cover del classico di Little Richard, poi alcuni dei pezzi più noti dei Beatles, come "Get Back", "Helter Skelter" e il trittico "Golden Slumbers", "Carry That Weight" e "The End", tratto dall'album "Abbey Road". Questi i pezzi eseguiti dal supergruppo riformatosi per l'occasione. Quello che sembrava essere stato un evento unico e straordinario, il dicembre scorso, si è quindi ripetuto. E dove poteva accadere se non a Seattle, patria del grunge e dei Nirvana?



Difficile pensare a un'unione più strana di Macca con i Nirvana, eppure la chimica è evidente. Una conclusione in gloria per un concerto straordinario costruito sui momenti più luminosi della carriera di McCartney, alcuni vissuti da solista ma soprattutto con i Beatles e i Wings.