Al Giffoni Mira e Paul Sorvino protagonisti

Giffoni Experienze su Mediaset 15:02 - Giornata speciale al Giffoni Experience che, sabato, ha visto sfilare i primi ospiti internazionali con Paul e Mira Sorvino. L'attore italoamericano si è lasciato intervistare dai giovani giurati a Valle Piana, dove è arrivato per raccontare la sua carriera insieme alla figlia, Premio Oscar nel 1996. "Per me l'Italia è bellissima - dice - è la patria dell'arte e incontrare tutti questi ragazzi interessati al cinema mi fa emozionare".

Sorvino, classe 1939, ha ricordato divertito che suo nonno era del Vomero di Napoli. ''Mia figlia doveva terminare gli studi ad Harward e io non volevo che li lasciasse per fare del cinema. E' un mestiere difficile, devi dare tutto te stesso. Ho chiamato così il mio amico Warren Beatty e gli ho chiesto di dissuaderla".



Una versione subito smentita da Mira: "A dire la verità - dice lei divertita - non ha mai cercato di distogliermi dal mio intento, anzi mi ha consigliato di andare a vivere il più vicino possibile agli studios della Columbia". Da pochi giorni l'attrice ha terminato le riprese di un nuovo film ''Union Square'' di Nancy Savoca, storia del difficile rapporto tra due sorelle italo americane.



Delirio anche per Ruggero Pasquarelli, stella della la serie tv di Disney Channel "Violetta", in cui interpreta il personaggio di Federico. Per il futuro sogna la musica, la sua prima passione. "Uno dei miei sogni e' partecipare a Sanremo - ha detto nel corso di un incontro con la stampa - e magari collaborare con Fiorello, attore e front man che ammiro tantissimo''.



Accolto dagli applausi dei fan e accompagnato dai genitori, il giovane attore ha raccontato di sé e del suo futuro che prevede appunto il ritorno alla musica: ''Dopo la mia partecipazione a X Factor 4 si è aperto un mondo – ha raccontato – sono stato chiamato per Violetta e da quel momento in poi la mia vita è cambiata. Ma sono sempre molto legato alla musica e adoro Massimo Ranieri che mi faceva ascoltare mio padre; avevo una band con i miei due migliori amici, e ora ho un disco di inediti già pronto".