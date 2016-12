Sharon Stone seduce Riccardo Scamarcio

foto Ansa Correlati Sharon Stone-Riccardo Scamarcio, intesa sul set 09:31 - Riccardo Scamarcio è "Un ragazzo d'oro" che perde la testa per una editrice sensuale, una donna più grande di lui, interpretata da Sharon Stone. Gli attori stanno infatti girando a Roma il nuovo film di Pupi Avati che li vede protagonisti con Cristiana Capotondi. L'intesa è palpabile e il gossip impazza: pare infatti che Valeria Golino abbia chiesto di essere presente sul set. Finora, però, non si è vista. è "" che perde la testa per una editrice sensuale, una donna più grande di lui, interpretata da. Gli attori stanno infatti girando a Roma il nuovo film diche li vede protagonisti con. L'intesa è palpabile e il gossip impazza: pare infatti cheabbia chiesto di essere presente sul set. Finora, però, non si è vista.

Il film è una sorta di "giallo psicologico" in cui Scamarcio è un uomo instabile, un maniaco depressivo che fa il pubblicitario a Milano e torna a Roma in occasione della morte del padre scrittore che si è suicidato. Fidanzato con la Capotondi perderà la testa per la Stone. I due attori hanno cominciato a girare da pochi giorni nella Capitale e già si scambiano complimenti sul set.



"E' bello che un'attrice come lei abbia accettato di fare un film in Italia. Merito di Pupi Avati. Per me è una grande soddisfazione. Sharon è una grande attrice prima che una grande star: è molto simpatica e disponibile, con lei c'è stato un bell'incontro", assicura Riccardo. Sharon ringrazia e aggiunge: "Sono molto contenta di essere qui e di fare questo film con i fratelli Avati e molto felice di lavorare con Riccardo. Amo molto Roma, ho passato l'estate con i miei figli in una campagna italiana".