Eliza Doolittle accende l'estate

Eliza Doolittle, scatti casalinghi hot 09:08 - Tre anni dopo essersi fatta conoscere con il suo omonimo album di debutto, fenomeno musicale balzato nella classifica inglese con oltre 500mila copie vendute, Eliza Doolittle torna con il nuovo singolo "Big When I Was Little". Il nuovo disco uscirà in autunno. La cantante presenta il video in anteprima a Tgcom24.

"Big When I Was Little" è stato scritto da Eliza stessa e prodotto da Steve Robson (Paloma Faith) e Wayne Hector (Christina Aguilera, Nicki Minaj). "Ero in studio e stavo parlando di qualcosa che non ricordo, - spiega Eliza - quando ho detto 'che era grande quando ero piccola' e Steve dice 'questo è un ottimo titolo per una canzone!' Così ho buttato giù alcune idee e riferimenti e abbiamo scritto la canzone. E’ il primo brano del nuovo album".