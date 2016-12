Timberlake domina i Video Music Award

foto Ap/Lapresse Correlati "Mirrors", gioco di specchi per Justin

11:16 - Sarà testa a testa tra Justin Timberlake e i Macklemore ai prossimi Mtv Video Music Awards, i premi che eleggono la miglior clip dell'anno. Con ben sei nomination a testa sono infatti i favoriti, seguiti da Bruno Mars a quota 4 nomination. Timberlake è in gara con il video di "Mirrors", Macklemore con "Thrift Shop" mentre Mars con "Locked out of Heaven". La cerimonia sarà trasmessa il 25 agosto, dal Barclays Center di Brooklyn.

"Mirrors" e "Suit & tie", entrambi di Justin Timberlake, gareggiano anche nelle categorie miglior video maschile, pop video e collaborazione. Il duo Macklemore & Ryan Lewis è candidato invece anche come miglior video hip-hop e collaborazione.



A dare battaglia ai primi della classe il cantautore californiano Robin Thicke con "Blurred lines" e la country-girl Taylor Swifts con "I knew you were trouble", tutti in lizza per il titolo di Video dell'anno. Dietro di loro il gruppo formato da Thicke, Miley Cyrus, Pink e Thirty Seconds to Mars, candidati ognuno in tre diverse categorie.