Robert Downey Jr, star più pagata al mondo

10:20 - Dopo il grande successo negli anni Ottanta e il declino nei Novanta per alcol e droga, in molti davano per finito Robert Downey Jr. E invece l'attore è riuscito a rialzarsi, conquistando l'Olimpo delle star. Secondo Forbes, infatti, il protagonista di "Iron Man" è il più pagato al mondo: con 75 milioni di dollari incassati da giugno 2012 a giugno 2013. Scalzando anche tre ex numeri uno come Leonardo Di Caprio, Tom Cruise e Denzel Washington.

Al secondo posto si è piazzato Channing Tatum, con 60 milioni, mentre Hugh Jackman, candidato al premio Oscar per "Les Miserables", con 55 milioni, è terzo. Seguito da Mark Wahlberg, con 52 milioni e Dwayne Johnson con 46 milioni. Nella top ten compaiono anche Di Caprio, sesto con 39 milioni di dollari, Cruise, ottavo con 35 milioni e Washington, nono con 33. Forbes definisce Downey Jr. una "macchina di successo", soprattutto per due degli ultimi film girati, "The Avengers" e "Iron Man 3", ognuno dei quali ha incassato oltre un miliardo di dollari. Il primo di questi inoltre, con 1,5 miliardi di dollari al botteghino, è il terzo film che ha incassato di più nella storia di Hollywood.