Nuova vita per i "Figli delle stelle"

Intramontabile la hit e intramontabile il suo autore. A quasi quarant'anni dalla sua prima pubblicazione, "Figli delle stelle" di Alan Sorrenti torna a nuova vita. Il brano è stato infatti reinciso da Sorrenti in collaborazione con il dj statunitense Little Louie Vega, pietra miliare della musica house, la sua band Elements Of Life, e la cantante capoverdiana, Anane. Tgcom24 vi offre in esclusiva il video realizzato per l'occasione.

Sorrenti è reduce da alcune esperienze sulla scena internazionale con i Planet Funk e una lunga permanenza a Miami, e il brano segna il suo rientro sulla scena italiana, anticipando il suo nuovo album di inediti, previsto per il prossimo ottobre.



"Attraverso quasi quattro decenni - ha spiegato il cantante presentando il progetto - 'Figli delle stelle' è un messaggio più attuale che mai, che ci fa sentire tutti come realmente siamo, uniti e parte di un unico universo, e il suo veicolo è la musica. Oggi con Little Louie Vega, Anane e gli Elements of Life - ha proseguito - ho creato un progetto che vuole dare vita al fuoco che portiamo con noi di generazione in generazione e che vogliamo rimanga acceso per sempre".



La nuova versione marca un punto di contatto tra passato e futuro senza volere essere un semplice remix dell'originale. Si tratta di una rielaborazione completamente risuonata e ricantata di un pezzo che ha fatto la storia della musica italiana, segnato da una voce inconfondibile.