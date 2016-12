Ciardi, strip-tease selvaggio per Shalpy

foto Da video Correlati Ciardi, una sexy cow-girl per Shalpy

Shalpy torna con "Music is Mine" 10:12 - L'ex gieffina Veronica Ciardi si trasforma in una cow-girl selvaggia per "Music is Mine", il nuovo singolo di Shalpy. Uno strip-tease mozzafiato per Veronica, che rimane solo in reggiseno e shorts bianchi. Dopo "Icon Man" - grande successo in Stati Uniti, Canada e Nord Europa - l'icona degli anni '80 torna con un brano che ricorda le melodie dei balli di gruppo americani, con tanto di stivaletti e cappello country.

Shalpy sembra riproporre il suo primo cliché ("Rocking rolling") in versione moderna e ancora più carica di energia dirompente. Sempre più deciso a diventare cittadino del mondo, il suo linguaggio si allinea alle grandi produzioni musicali internazionali.



Ospite speciale del video Veronica Ciardi, ex concorrente del Gf 10, protagonista di uno strip erotico che mette in evidenza le sue curve prosperose e perfette.