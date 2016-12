11:12 - "Valentine's Day" è il nuovo video di David Bowie, tratto dall’ultimo album "The Next Day", diretto dalla coppia di fotografi Indrani & Markus Klinko che hanno ha già collaborato con l'artista all'artwork del disco "Heathen", pubblicato nel 2002. Il brano parla di un adolescente alienato.

Pubblicato il 12 marzo scorso, "The Next Day" ha raggiunto il primo posto in classifica in ben 15 Paesi ed è l'album più acclamato dalla critica e il più venduto di Bowie negli ultimi decenni.