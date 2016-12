Giulia Bevilaqua, palpatine intime

foto Chi Correlati Giulia Bevilacqua hot col fidanzato 19:38 - Giochi di seduzione a Ponza tra la bella Giulia Bevilacqua e il nuovo fidanzato. L'attrice lo inchioda al lettino, gli spalma lo spray abbronzante e poi ammicca con un topless sensuale. Lui però sembra gradire, soprattutto quando Giulia - come mostra il settimanale "Chi" - si spinge oltre con palpatine intime che non lasciano spazio all'immaginazione. Una coppia davvero rovente. - Giochi di seduzione a Ponza tra la bellae il nuovo. L'attrice lo inchioda al lettino, gli spalma lo spray abbronzante e poi ammicca con un. Lui però sembra gradire, soprattutto quando Giulia - come mostra il settimanale "" - si spinge oltre conche non lasciano spazio all'immaginazione. Una coppia davvero rovente.

L'attrice, che si divide tra tv (è stata la protagonista al fianco di Raoul Bova in "Come un delfino - la serie" dopo aver presentato il programma "La Scimmia", anche se a farla conoscere al grande pubblico è stato "Distretto di polizia") e cinema (l'ultimo film è "Voglio un mondo rosa shokking"), dopo la fine della love story con Simone Corrente è pronta a voltare pagina con un nuovo amore. Un ragazzo misterioso e aitante, che si fa coccolare dall'attrice che con gesti premurosi e provocanti non lo lascia un attimo. Tecniche di seduzione da manuale.