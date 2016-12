Emma Roberts picchia fidanzato

foto Ap/Lapresse Correlati Quando erano felici 09:43 - Viso angelico e già nominata "fidanzatina d'America" eppure Emma Roberts ha svelato il suo lato più dark. L'attrice, nipote di Julia, è stata arrestata in Canada per violenza domestica dopo aver picchiato il suo fidanzato, Evan Peters, facendogli sanguinare il naso. Il "fattaccio" è successo il 7 luglio ma è balzato sui media soltanto da poche ore. Non si sanno i motivi del litigio e della reazione così violenta da parte dell'attrice. - Viso angelico e già nominata "fidanzatina d'America" eppureha svelato il suo lato più dark. L'attrice, nipote di Julia, è stata arrestata in Canada per violenza domestica dopo aver picchiato il suo fidanzato,, facendogli sanguinare il naso. Il "fattaccio" è successo il 7 luglio ma è balzato sui media soltanto da poche ore. Non si sanno i motivi del litigio e della reazione così violenta da parte dell'attrice.

Fonti anonime di TMZ dicono che qualcuno ha chiamato la polizia per segnalare una rissa in una stanza d'albergo. Quando la polizia si è presentata, hanno trovato Peters con il naso sanguinante e, presumibilmente, un segno di morso. La Roberts è stata immediatamente arrestata perché Peters aveva evidenti lesioni, ma fonti vicine a lei negano il morso. Comunque l'attrice è stata rilasciata qualche ora dopo perché Peters non ha voluto sporgere denuncia.