Tina Turner si sposa a 73 anni

Tina Turner, la pantera diventa svizzera 09:07 - Tina Turner da vera rocker ha deciso di spiazzare tutti e domenica si sposerà a 73 anni. Il "fortunato" è il tedesco Erwin Bach (57 anni). La cerimonia si terrà a Zurigo, in Svizzera, domenica poi amici e parenti si recheranno alla grande festa che sarà allestita nella villa della cantante sul lago, a Kuesnacht. Tra i 120 invitati, anche David Bowie, Oprah Winfrey e Eros Ramazzotti.

Tina e Erwin si sono incontrati nel 1985, quando il produttore lavorava per la casa discografica Emi. Per Tina si tratta del secondo matrimonio, dopo quello con Ike Turner.



I festeggiamenti - secondo i giornali - si svolgeranno nel parco di 5500 metri quadrati della villa ed un apposito palco da concerto sarà costruito per la festa, ha scritto "Schweiz am Sonntag". Tutti gli ospiti dovranno essere vestiti rigorosamente in bianco. La coppia avrebbe già scritto ai vicini per scusarsi del disturbo che la festa che potrebbe causare. Tina Turner risiede in Svizzera da anni ed ha recentemente ottenuto il passaporto elvetico.