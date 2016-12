James Blunt: "Mi ritiro, anzi no ecco l'album"

foto Ufficio stampa Correlati James Blunt in studio 15:13 - Lo scorso anno James Blunt aveva dichiarato di voler prendere del Moon Landing". - Lo scorso annoaveva dichiarato di voler prendere del tempo per se stesso e godersi di più la sua villa a Ibiza . Una pausa forzata e dunque un ritiro dalle scene musicali. Ma l'urgenza di comunicare ha avuto la meglio ed ecco che il cantautore ha annunciato l'uscita per il 22 ottobre del nuovo cd "".

James, sul suo nuovo lavoro, ha dichiarato: "E’ un album molto più personale, con un forte ritorno alle origini. Parla di me e di Tom, il produttore, che ripercorriamo la nostra carriera, dall’inizio ad oggi". Presto verranno resi noti i dettagli del disco che, tra l’altro, include un brano scritto con Ryan Tedder dei One Republic.



L’album è prodotto da Tom Rothrock (Beck, Moby, Foo Fighters), che aveva già lavorato con James sul suo primo album multi-platino “Back to Bedlam”. Oltre a Rothrock, alla produzione ha lavorato anche Martin Terefe (KT Tunstall, Martha Wainwright, Jason Mraz).