Da Fedez a Salmo, festa hip hop a Milano

foto Ufficio stampa Mtv Correlati Fedez con Fico e Signorini 14:38 - Il 24 settembre a Milano il mondo dell'hip hop si dà appuntamento al MediolanumForum di Assago per il quinto Hip Hop Tv B-Day Party. Sul palco ci saranno - tra gli altri - Emis Killa, Ensi, Entics, Andrea Nardinocchi, Babaman, Baby K e Gué Pequeno. - Il 24 settembre a Milano il mondo dell'hip hop si dà appuntamento al MediolanumForum di Assago per il quinto. Sul palco ci saranno - tra gli altri -

E ancora: Aban, Bassi Maestro, Boomdabash, Caneda, Clementino, Coez Dargen D’amico, Dj Harsh, Don Joe, Fedez, Fish, Fred De Palma, Gemitaiz, Ghemon, Jake La Furia, Kiave, Luche, Madman, Max Brigante, Mecna Mondo Marcio, Nesli, Noyz Narcos, Piotta, Primo, Raige Rayden, Rido, Rise, Rocco Hunt, Salmo, Shablo, Shade Space One, Sud Sound System, Tayone, Tormento Two Fingerz, Vacca e Vincenzo Da Via Anfossi. Inoltre per il 24 settembre sono attesi nuovi importanti special guest per una serata ricca di sorprese.



INFORMAZIONI - Inizio show ore 20 – apertura cancelli ore 17. I biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone al costo di 15 euro. L'evento è organizzato da Pepsi e da Hip Hop Tv, emittente televisiva dedicata alla “musica urban” in Italia.