Jackman, incidente osè alle terme giapponesi

Hugh Jackman sex symbol del cinema 14:20 - Siparietto hot nel Sol Levante per Hugh Jackman, che durante una pausa dal set asiatico di "The Wolverine" ha involontariamente sconsacrato un luogo caro ai giapponesi. L'attore si è, infatti, recato alle terme sacre ai piedi del monte Fuji, dove ha gironzolato nudo per più di un'ora prima di capire che l'asciugamano che gli avevano consegnato all'ingresso era per coprirsi le parti intime e non per rinfrescarsi la testa.

L'attore aveva sfruttato le ore libere dal set per visitare le terme sacre vicine al monte Fuji, ma non aveva capito bene che lo scopo dell'asciugamano era coprire le parti intime. "Appena entrato hanno consegnato una piccola salvietta - ha raccontato Jackman al sito WENN - Faceva caldo così ho bagnato l'asciugamano nell'acqua fredda e me lo sono messo in testa. Dev'essere stato uno spettacolo strano per gli altri".



Il suo comportamento non è infatti passato inosservato agli altri visitatori, che non avevano però il coraggio di fargli notare l'equivoco: "Mi sentivo a disagio e finalmente un tizio ha indicato un punto sulla mia testa e un punto nelle mie parti basse. Solo a quel punto ho capito che l'asciugamano serviva a coprire le parti intime".