Raffaella Carrà: "Torno a cantare la dance"

foto LaPresse Correlati Raffaella Carrà, ieri e oggi 10:57 - Sarà stata l'atmosfera canterina di "The Voice Of Italy", dove è stata la regina dei giudici, fatto sta che Raffaella Carrà dopo 14 anni ha deciso di incidere un album di inediti in uscita a ottobre. I brani saranno "dance, un po' rock" anticipa a Il Corriere della Sera e intanto lancia il singolo "Replay".

"La mia vita è piena di sorprese! Non ci pensavo affatto a registrare un nuovo album… - spiega la Carrà - Forse sarà il contagio di The Voice che mi ha convinto, ma soprattutto dei brani dance che mi sono piaciuti. Lo registrerò con gioia e divertimento e, le dirò, anche da outsider, perché non lo faccio per la carriera, ma per gioco".



Per la registrazione del disco Raffaella si è affidata "a un produttore modernissimo, 'digitale', come Max Moroldo e poi a Charlie Rapino, il tutto coordinato da Stefano Magnanesi".