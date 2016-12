"Jennifer Lopez canta per i dittatori"

foto Olycom Correlati Jennifer Lopez, star a Holywood

J.lo che fondoschiena hot!

Billboard Awards, bellezze in passerella 09:53 - Su Jennifer Lopez si scatena una bufera. La cantante di origine portoricana è accusata di aver guadagnato più di 10 milioni di dollari cantando per dittatori e discussi uomini d'affari. A scatenare la polemica è l'associazione Human Right Foundation. Il presidente Thor Halvorssen infatti attacca: "JLo ha più volte intrattenuto alcuni dei peggiori criminali del mondo e i loro amici". L'artista, però, respinge le accuse. - Susi scatena una bufera. La cantante di origine portoricana è accusata di aver guadagnato più didicantando pere discussi uomini d'affari. A scatenare la polemica è l'associazione. Il presidente Thor Halvorssen infatti attacca: "JLo ha più volte intrattenuto alcuni dei peggiori criminali del mondo e i loro amici". L'artista, però, respinge le accuse.

L'associazione accusa Jennifer di "indebolire l'attività di tutti coloro che si oppongono all'autoritarismo", pur riconoscendo la sua libertà di esibirsi "per un dittatore". E stila una lista di eventi a cui la cantante ha partecipato. Dopo aver cantato "Tanti Auguri" per il compleanno del leader del Turkmenistan, Gurbanguly Berdymukhamedov, si è esibita anche per il matrimonio del figlio dell'industriale uzbeko - corrotto secondo Human Rights - Azam Aslamov, e per il presidente ceceno Ramzan Kadyrov. Non solo. Nella lista c'è anche l'oligarca russo Telman Ismailov e il presidente dell'Azerbaijan, Ilham Aliyev. Secondo un altro rapporto, poi, la Lopez avrebbe cantato anche in Bielorussia, l'ultima dittatura del Vecchio Continente.



Ma JLo rimanda al mittente le accuse. Per quanto riguarda il Turkmenistan assicura che lo show è stato organizzato da una compagnia petrolifera cinese, e di aver partecipato a uno "show commerciale e non a un evento politico". Mentre la richiesta di cantare "Happy Birthday" sarebbe arrivata all'ultimo minuto e quindi si è sentita "gentilmente obbligata".