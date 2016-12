Mariah Carey sul palco con un gesso "fashion"

foto Reuters Correlati Mariah Carey e il gesso molto "fashion" 09:14 - Mariah Carey è tornata sulle scene è tornata sulle scene dopo il ricovero in ospedale per una spalla lussata , a Central Park a New York, per un concerto di beneficenza a favore delle vittime dell'uragano Sandy. La star si è esibita con il braccio appeso il collo, avvolto in un tutore impreziosito da lustrini e pellicciotto coordinati al suo abito bianco.

Mariah ha cantato oltre al singolo "Beautiful" anche i suoi successi come "Hero" e "My All". Infine la diva del pop ha aggiunto ironicamente: "Ho ancora un po' di dolore e non sono al meglio della mia salute, sto filmando tutto per me stessa, per farmi delle gran risate!".