Emis Killa diventa il re dei "Vampiri"

In realtà non è un vero e proprio singolo ma un brano che Emis Killa ha pensato di voler regalare ai fan, che lui ama chiamare "killers". "Vampiri" si può scaricare gratis sul sito ufficiale del rapper che sta già lavorando al secondo album dopo il successo di "L'erba cattiva", pubblicato nel 2012 e certificato platino.

#vampiri è l’hashtag divulgato dallo stesso Emis Killa sui suoi profili social per lanciare questa iniziativa: la curiosità e l’interesse ha portato #vampiri a diventare topic trend su Twitter. Emis Killa nell'ultimo anno ha venduto oltre 80mila copie con il disco d'esordio “L’erba cattiva”, che è rimasto presente in classifica per più di 1 anno. Il rapper vanta inoltre 60milioni di visite sul suo canale ufficiale YouTube, registrate in soli 12 mesi e oltre 1 milione di fan sui social network.