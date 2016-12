Negramaro, festa grande a San Siro con Elisa

foto Ansa Correlati Jack Jaselli apre i live dei Negramaro 11:54 - I Negramaro hanno celebrato dieci anni di carriera allo Stadio San Siro di Milano (replicano il 16 all'Olimpico di Roma) con 25 brani in scaletta e oltre due ore di show. Una festa rock, un po' punk con la voce potente di Elisa, alla prima apparizione da neomamma, e gli archi dei Gnu Quartet. A novembre tour nei palazzetti e si lavora al nuovo cd. Ad aprire il live è stato il vincitore del - Ihanno celebrato dieci anni di carriera allo Stadio San Siro di Milano (replicano il 16 all'Olimpico di Roma) con 25 brani in scaletta e oltre due ore di show. Una festa rock, un po' punk con la voce potente di, alla prima apparizione da neomamma, e gli archi dei. A novembre tour nei palazzetti e si lavora al nuovo cd. Ad aprire il live è stato il vincitore del contest Cornetto Summer Of Music Tour: Jack Jaselli

Lo show inizia a sorpresa con la band che appare in mezzo al pubblico sul secondo palco, tra suoni elettronici, per intonare "Estate", "L'immenso" e "Meraviglioso", cover di Domenico Modugno. Una sorta di dichiarazione di gioia e voglia di far festa. Una volta sul palco tutti imbracciano gli strumenti per cantare "Ti è mai successo", "La giostra", Nuvole e lenzuola" (che Giuliano ripete dopo un attacco sbagliato), e "Via le mani dagli occhi" - in una versione dubstep - con i primi ospiti: Sud Sound System. Qui una delle sorprese più attese su "Una storia semplice", la parte rap viene sostenuta da Big Fish. Per "Io non lascio traccia", "Cade la pioggia", "Un passo indietro" e "Solo tre minuti" entrano gli archi dei Gnu Quartet che regalano ai brani una dimensione magica e intima assieme a Sangiorgi alla chitarra. "Sole" e "Gommapiuma" (l'unico tratto dal primo album del 2003 "Negramaro") sono eseguiti da un quintetto di fiati. Non delude l'attesa Elisa che duetta con Giuliano in "Basta così" e "Ti vorrei sollevare", proposta in una sorprendente versione punk. I Negramaro si avviano alla conclusione con "Mentre tutto scorre" (eseguita con Capone e Bungt e Bangt alle percussioni) e "Voglio molto di più" in un tripudio di chitarre. Il bis è affidato a ben cinque brani: "Ottobre rosso", "Sing-Hiozzo", "E' tanto che dormo", "Parlami d'amore" e "Una storia semplice".



"Per quattro mesi abbiamo preparato lo show tra registrazioni e canzoni nuove per il prossimo disco che stanno nascendo in maniera naturale. - ha spiegato Sangiorgi, che abbiamo incontrato qualche minuto prima dello show - Tra palco e luci è stata nostra volontà ricreare i colori del nostro disco. Il fatto che abbiamo suddiviso tutta la scaletta tra due palchi e tra rock e momenti più intimi con i fiati e gli Gnu Quartet è stato un po' per ricreare in modo fedele anche tutta la nostra storia di dieci anni di musica. La nostra seconda volta a San Siro (si erano già esibiti nel 2008, ndr) non è assolutamente un punto di arrivo ma solo voglia di condividere la gioia con i nostri fan, a cui dobbiamo tutto. Spesso mi blocco quando penso a spazi così grandi ma pensando ai fan rimasti in fila per ore e che sono fuori per noi, tutto d'un tratto scompare tutta la paura". Dopo i due stadi a Milano e Roma, la band pensa già al tour invernale nei palazzetti di tutta Italia in 13 date e che farà tappa al MediolanumForum di Assago (Milano) il 16 novembre.

Andrea Conti