Avril Lavigne, il suo sì in "total black"

Le foto che vedete in rete sono quelle della prova generale: in realtà Avril Lavigne non si è sposata con il classico abito bianco. Per il suo secondo si, infatti, la cantante ha scelto un look total black. Disegnato dalla stilista filippina Monique Lhiullier, l'abito ricorda quello di una castellana, in tulle nero e organza. In tinta anche i fiori: per l'occasione il bouquet era composto da rarissime rose dark.

Il matrimonio è stato celebrato al castello di La-Napoule e il fortunato è il frontman della band Nickelback, Chad Kroeger. La sposa ha posato per Glamour poco prima del fatidico sì, fotografata dall'amico Mark Lidell, e ha confidato: "Chad è un uomo che sa farti ridere molto, e sa farlo sempre. Sa sorprendermi con continui gesti romantici, quelli che piacciono a ogni ragazza". Scatti che fermano attimi preziosi: lei che si rifà il trucco poco prima di percorrere la navata, il viaggio in macchina per raggiungere il castello, l'ultimo sguardo davanti allo specchio, per controllare che tutto sia perfetto. Ad unire la coppia, oltre all'amore, c'è la passione per la musica: insieme hanno composto uno dei singoli del nuovo album di Avril, la cui uscita è prevista per settembre.