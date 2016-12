SarahJane Olog in bilico tra amore e sesso

foto Ufficio stampa Correlati Sarahjane Olog in “Telling on you” 13:55 - Sembrano lontani i tempi della terza edizione di "Amici", poi SarahJane Olog ha fatto tanta gavetta fino ad approdare nella band di "Supermax", il varietà radiofonico di Max Giusti. La cantante ha pubblicato "Telling On You" scritto da Justin Taylor, leader della band americana Jutty Ranx. - Sembrano lontani i tempi della terza edizione di "", poiha fatto tanta gavetta fino ad approdare nella band di "", il varietà radiofonico di. La cantante ha pubblicato "" scritto da, leader della band americana

Tutto è nato una mattina durante il programma “Supermax” di Radio2 dove i Jutty Ranx hanno presentato il loro singolo "I see you". Ho cantato con loro e subito è nato un bellissimo feeling, il pathos e l’energia esplosi su quel palco han fatto sì che, da quel momento, nascesse qualcosa di magico tra di noi.



Cosa ti è piaciuto di "Telling On You?

E' un brano che mi ha colpito subito per la melodia fresca e orecchiabile, il testo è semplice, parla di amori contorti e deludenti.



Da tre anni suoni nella resident band di Supermax, che consigli ti ha dato Max?

Max è una persona brillante e sincera, mi ha fatto mettere le spalle al muro tante volte facendomi capire che la carriera che volevo intraprendere è piena di insidie e difficoltà, mi ha sempre detto di armarmi di forza e devozione e di essere sempre me stessa in tutto ciò che faccio. Credo anche io che questa sia l'arma giusta per andare avanti, fare ciò che piace e farsi riconoscere dalla gente. In questa vita bisogna agire, a costo di sbagliare, l’importante è sempre provare, affinché i sogni, prima o poi, diventino realtà!



Pensi di incidere un album nuovo?

Sto già lavorando alla realizzazzione dell'album e devo ammettere che mi sto divertendo tanto perchè è un "meltin pot" di stili che mi caratterizzano e mi danno la possibilità di farmi conoscere sotto più aspetti. Nell’intero disco principalmente si parla di amore in ogni sua forma, si raccontano sensazioni, avvenimenti, ricordi e speranze, gioie e dolori, ma anche tutto ciò che circonda l'emisfero sessuale.



Com'è nato l'incontro con Justin Taylor?

Cosa ti ha insegnato l'esperienza fatta ad "Amici"?

E' stata una bellissima esperienza che ho fatto quando ancora ero una ragazzina, mi ha fatto crescere e mi ha permesso di affrontare le paure che avevo. Con questo tipo di esperienze capisci quanti sacrifici deve fare un artista per diventare ciò che ambisce essere nella vita; poi sta ad ognuno di noi armarsi di volontà, forza e coraggio per tirare fuori ciò che siamo. La vita insegna che la scuola migliore siamo noi stessi.



Sei rimasta in contatto con qualcuno dei ragazzi della tua edizione?

Ancora adesso mi sento con alcuni ragazzi della scuola, ma per colpa del nostro lavoro, che ci porta ad essere sempre in viaggio o addirrittura a cambiare città, diventa più vedersi, anche se i rapporti più importanti si portano comunque avanti.

Andrea Conti