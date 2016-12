Gloria, bellezza caliente che viene dal Messico

foto H para Hombres Correlati Gloria Aura, scatti bollenti 12:09 - Curve latine da perdere la testa e un sex-appeal travolgente. L'attrice e cantante messicana Gloria Aura incanta sulla copertina del magazine in lingua spagnola "H para Hombres" concedendo scatti senza veli da mozzare il fiato. Mentre si stringe tra le mani il generoso décolleté o sdraiata in lingerie sui sedili di una fuoriserie rosso fuoco, Gloria sa come scaldare l'atmosfera e rendere l'ambiente incandescente. da perdere la testa e un sex-appeal travolgente. L'attrice e cantante messicanaincanta sulla copertina del magazine in lingua spagnola "H para Hombres" concedendo. Mentre si stringe tra le mani il generoso décolleté o sdraiata in lingerie sui sedili di una fuoriserie rosso fuoco, Gloria sa come scaldare l'atmosfera e rendere l'ambiente incandescente.

Un servizio sexy e "on the road" per la sensuale Gloria, che regala anche una retrospettiva hot con tanto di targa in bella mostra sul lato B. Il binomio donne-motori è perfetto per l'attrice, che si avvinghia sensuale al volante in lingerie sexy e tacchi a spillo pronta per affrontare le insidie della strada.