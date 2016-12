Lady Gaga esce con il reggiseno

foto Splash News Correlati Lady Gaga si è dimenticata la maglietta

09:56 - Minigonna nera, tacchi vertiginosi d'ordinanza, e reggiseno. Una mise perfetta per uscire. Almeno così la pensa Lady Gaga. Da tempo la popstar non faceva parlare di sé, così per riaccendere i riflettori ha deciso di adottare l'ennesimo look stravagante per uscire di casa a New York. Neanche a dirlo, i paparazzi erano tutti in agguato. Se il look è discutibile, almeno il reggiseno è di pizzo.

Insomma, dopo l'addio a Twitter, tutto è pronto per il ritorno in grande stile. Il 19 agosto è in calendario l'uscita del nuovo singolo e l'1 settembre il video e pre- order del disco "Artpop". Mente per l'album bisognerà aspettare l'11 novembre. Intanto il "Sun" fa sapere che la cantante si esibirà sul mitico palco del Roundhouse di Londra, a settembre, all'iTunes Festival. Pare che Miss Germanotta ci stia lavorando da tempo per rendere memorabile il suo ritorno sulle scene. Le premesse ci sono tutte.