Britney Spears, la nuova regina dei Puffi

09:52 - Britney Spears sta lavorando al suo nuovo disco ma nel frattempo ha trovato il tempo per fare incursione in una colonna sonora molto speciale. Infatti il brano "Ooh La La" è inserito nel film "I Puffi 2" ("The Smurfs 2"), nelle sale italiane dal 26 settembre. All'inizio del video si vedono anche i figli di Britney al cinema: Jayden James e Sean Preston. Ironica e in gran forma, Britney prepara così il suo ritorno nella musica.