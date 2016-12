Claudio Coviello debutta ne "Il lago dei cigni" di Rudolf Nureyev

foto Brescia Amisano Teatro alla Scala Correlati Scala, prove de Il lago dei cigni 10:44 - "Il lago dei cigni" torna al Teatro alla Scala in omaggio a Rudolf Nureyev. Per tre recite di luglio (17, 18 e 23) sarà protagonista Natalia Osipova, mai vista alla Scala nel ruolo di Odette/Odile, passando poi il testimone ai ballerini di casa, per le recite successive. Importante debutto del ballerino solista Claudio Coviello nel ruolo di Siegfried. Coviello è stato già segnalato dal direttore Vaziev come futuro primo ballerino. " torna al Teatro alla Scala in omaggio a. Per tre recite di luglio (17, 18 e 23) sarà protagonista, mai vista alla Scala nel ruolo di Odette/Odile, passando poi il testimone ai ballerini di casa, per le recite successive. Importante debutto del ballerino solistanel ruolo di Siegfried. Coviello è stato già segnalato dal direttore Vaziev come futuro primo ballerino.

Nella recita del 24 luglio, accanto a Eris Nezha sarà invece Petra Conti ad affrontare per la prima volta il ruolo di Odette/Odile. Ad alternarsi nel ruolo di Wolfgang/Rotbarth saranno Mick Zeni (in debutto nelle recite di apertura del 17 e 18) e Antonino Sutera (23 e 24 luglio) .



Accanto a questi artisti, da segnalare gli interpreti del passo a tre (nelle prime due recite Antonella Albano, Lusymay Di Stefano e Walter Madau, poi Vittoria Valerio, Virna Toppi e Emanuele Cazzato), senza dimenticare i solisti delle danze del terzo atto (ciarda, spagnola, tarantella e mazurka). Tra loro Alessandro Grillo, Mick Zeni, Antonella Albano, Beatrice Carbone, Deborah Gismondi, Emanuela Montanari, Massimo Garon, Maurizio Licitra, Riccardo Massimi, Luana Saullo, Adeline Souletie, Federico Fresi, Marco Messina e Lusymay Di Stefano.



"Il lago dei cigni" è il balletto più amato del grande repertorio. Quando il “suo” Lago approda alla Scala, nel 1990, Nureyev tiene per sé il ruolo chiave, equivoco, speculare, di Wolfgang/Rothbart. Ma il protagonista assoluto è Siegfried, un principe romantico, dall’animo malinconico più che eroico, contemplativo e meditativo. Per lui Nureyev ha creato ardue variazioni: è il centro di tutte le linee drammaturgiche del balletto. Una versione introspettiva e complessa sul piano tecnico e interpretativo, una tragedia totale che non lascia spazio a lieto fine o riscatto eroico.



Con "Il lago dei cigni" il Corpo di Ballo del Teatro alla Scala resterà quindi con il suo pubblico fino all’aprirsi dell’estate. E con "L’altra metà del cielo" (coreografia e regia di Martha Clarke, musica e drammaturgia di Vasco Rossi) in scena dal 6 al 13 settembre, di nuovo lo accoglierà, al rientro dalle vacanze.



INFORMAZIONI 17, 18, 23, 24 luglio, 14, 15, 17, 18 ottobre Artista ospite Natalia Osipova (17, 18, 23 luglio) Biglietti da 127 euro a 11 euro più prevendita Per informazioni: tel. 02/72003744 www.teatroallascala.org