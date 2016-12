Dopo "X Factor" Nathalie duetta con Raf

foto Mara Esposito 15:31 - A tre anni dalla vittoria a "X Factor" torna Nathalie che propone una ballad rock in duetto speciale con Raf dal titolo "Sogno d'estate". Il singolo anticipa il secondo album d'inediti della cantautrice in uscita a settembre, a due anni di distanza dall'ultimo lavoro discografico "Vivo Sospesa". - A tre anni dalla vittoria a "tornache propone una ballad rock in duetto speciale condal titolo "". Il singolo anticipa il secondo album d'inediti della cantautrice in uscita a settembre, a due anni di distanza dall'ultimo lavoro discografico "".

La canzone scritta da "quattro menti e otto mani (Nathalie, Raf, The Niro ovvero Davide Combusti, Michele Braga) - spiega Nathalie - racconta l'atmosfera sospesa della città deserta e silenziosa in piena estate, la speranza di vivere i propri sogni in quei lunghi istanti di sole, la bellezza di qualcosa che sfugge ma rimarrà intatto nei ricordi. Era un mio sogno poter tornare a collaborare con Raf. Desideravo portasse un po’ del suo mondo in “Sogno d’estate” e sono davvero felice e onorata del risultato: con le sua classe e la sua sensibilità è riuscito a trasmettere proprio l’atmosfera del brano che io avevo in mente".



"Ho conosciuto Nathalie durante la registrazione di Numeri, - dice Raf - canzone che dava il titolo al mio album del 2011, per la quale avevo pensato ad un curioso trio che prevedeva la sua partecipazione oltre a quella di Frankie HI-NRG. Naturalmente avevo già ascoltato Nathalie, ma in studio rimasi ulteriormente colpito dall’estrema semplicità con la quale era riuscita ad eseguire e impersonare il brano. In seguito ho capito che interpretare era solo una piccola parte del suo evidente talento e che la sicurezza nell’eseguire e impersonare era determinata dalla sua estesa e naturale musicalità. Infatti Nathalie è un artista nel senso più completo del termine, con pianoforte o chitarra e voce è in grado di dipingere atmosfere magiche, canzoni che scrive e interpreta con incantevole originalità, come la favolosa “Sogno d’Estate” alla quale ho avuto il grande piacere di partecipare".