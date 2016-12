Stylophonic e Giuliano Sangiorgi a tutta dance

foto Ufficio stampa 13:23 - Il dj Stefano Fontana ha realizzato un album che vede importanti collaborazioni della musica italiana, dal pop al rap, all'indie rock. Il progetto Stylophonic uscirà dopo l'estate per Carosello Records. Il primo singolo estratto è "Boom!" con la partecipazione di Giuliano Sangiorgi. Il leader dei Negramaro ha, infatti, prestato la voce per uno dei brani più esplosivi, firmandone anche il testo. - Il djha realizzato un album che vede importanti collaborazioni della musica italiana, dal pop al rap, all'indie rock. Il progettouscirà dopo l'estate per Carosello Records. Il primo singolo estratto è "" con la partecipazione di. Il leader deiha, infatti, prestato la voce per uno dei brani più esplosivi, firmandone anche il testo.

Sangiorgi, che il 13 e il 16 luglio insieme ai Negramaro si esibirà nei due concerti-evento previsti allo stadio di San Siro e all’Olimpico di Roma, commenta così il suo contributo al progetto di Stylophonic: "Perchè il mondo continui a girare nel verso giusto è indispensabile che si muova sul beat perfetto. Stefano Fontana ce l'ha sempre tra le mani, pronto a far esplodere la danza... Boom!!!".



Stefano Fontana, dj milanese ma conosciuto in tutto il mondo (è uno dei nomi più richiesti del circuito clubbing cosmopolita, dall’Inghilterra a Ibiza, da Mykonos alla Francia, senza dimenticare i Magazzini Generali diMilano da dove partono le sue sperimentazioni), è noto al grande pubblico anche per i suoi successi internazionali (tra cui "If Everybody In The World Loved Everybody In The World", "Pure Immagination"), per i brani prodotti per importanti campagne pubblicitarie ("Dancefloor" per D&G Time, "Oh My Gold" per Citroen C3 Gold) e per aver co-prodotto l'album "Buon Sangue" di Jovanotti e scritto, assieme a Lorenzo, il singolo "(Tanto)³".