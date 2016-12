Ornella Vanoni ritorna a suon di rap

foto Ufficio stampa Correlati Vanoni, una carriera senza fine

Cover del singolo di Ornella Vanoni 12:40 - Si intitola "Basta poco" il nuovo brano di Ornella Vanoni che anticipa l'uscita a settembre del suo nuovo album di inediti. La musica del singolo, che vede la partecipazione del rapper senegalese Badara Seck, è stata scritta da Mario Lavezzi mentre il testo è stato scritto a quattro mani da Ornella e dal giovane cantautore siciliano Lorenzo Vizzini. - Si intitola "" il nuovo brano diche anticipa l'uscita a settembre del suo nuovo album di inediti. La musica del singolo, che vede la partecipazione del rapper senegalese, è stata scritta damentre il testo è stato scritto a quattro mani da Ornella e dal giovane cantautore siciliano

"Gli occhi dei bambini sanno raccontare storie / di terre lontane senza nome / occhi che hanno visto la miseria della vita / ne portano il peso tra le dita", canta la Vanoni in “Basta Poco”. Una canzone ricca di influenze musicali di culture lontane che racconta le gioie dei bambini che non possiedono niente: "Basta poco, una storia, un pallone e anche un fuoco / per sognare un po'".



In queste settimane la cantante è in concerto con le canzoni della sua carriera e che hanno fatto la storia della musica italiana. Queste le date: il 13 luglio al Porto Turistico di Pescara nell’ambito di “Estatica 2013”; il 24 luglio ai Bagni Medusa di San Benedetto del Tronto (AP); il 28 luglio a Marina di Pietrasanta (LU) nell’ambito de “La Versiliana”.