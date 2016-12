Martina Stella-Giorgio Pasotti, che passione!

10:38 - Baci notturni in acqua, corpi avvinghiati in barca, incontri ravvicinati. Esplode la passione tra Martina Stella e Giorgio Pasotti. Ma solo sul set. Perché gli attori sono i protagonisti di "Sapore di te", il nuovo film dei fratelli Vanzina. Martina e Giorgio regalano scene calde, come mostra "Novella 2000". I due sembrano averci preso gusto.

Ma niente paura, la Stella e Pasotti sono fidanzatissimi. Martina, tornata in splendida forma a otto mesi dalla gravidanza, dal 2011 ha una relazione con il parrucchiere Gabriele Gregorini dal quale ha avuto la figlia Ginevra. Mentre Giorgio da anni vive con Nicoletta Romanoff: si erano lasciati nel 2008 e sono tornati insieme l'anno dopo. Nel 2010 sono diventati genitori di Maria. Insomma, l'attrazione tra Martina e Giorgio è solo per esigenza di copione.