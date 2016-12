Beyoncé, sulla pelle nuda solo oro

foto Flaunt Magazine Correlati Beyoncé, nuda e sexy coperta d'oro

09:33 - Un velo d'oro a coprire le curve perfette e poco altro addosso per Beyoncé, che si spoglia per il magazine "Flaunt". Il 2013 è un anno davvero dorato per la popstar. Prima è stata scelta per lo show del Super Bowl (l'evento mediatico più atteso negli Stati Uniti), poi ha organizzato a Londra il concerto benefico "The Sound of Change", passando inoltre per un tour mondiale sold-out e in l'autunno è previsto un nuovo album.

Con la sua grinta e la personalità magnetica, Beyoncé si è guadagnata il rispetto e l'amore del suo pubblico. In particolare quello omosessuale, andando a fare compagnia ad altre icone gay per eccellenza come Madonna, Cher e Barbara Streisand: "Sono onorata se sto in compagnia di queste grandi donne. Penso che i gay amino il fatto che siamo forti, senza paura di amare, e lasciamo andare la nostra forza e sensualità senza paure".



Una vera macchina per soldi, che però è sempre in prima linea quando si tratta di aiutare il prossimo. E' stata proprio lei ad organizzare a Londra lo scorso giugno "Sound for Change", evento di Chime for Change a sostegno delle donne e delle bambine di tutto il mondo a cui ha partecipato anche Laura Pausini.



"Abbiamo raccolto tonnellate di donazioni per creare posti di lavoro e aiutare le persone a trovare lavoro. E' un risultato che voglio festeggiare - confessa - Molte delle persone che erano al concerto erano giovani. Sono molto più impeganti socialmente di quanto si crede".