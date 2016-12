John Legend, concerto sensuale e soul

foto Ap/Lapresse Correlati John Legend live, la scaletta 13:00 - Dopo il successo ad Umbria Jazz uno degli esponenti più importanti del nu-soul, John Legend, è sbarcato a Milano ieri sera con il suo "Summer Love Tour". Il cantautore si è presentato sul palco dell'Alfa Romeo City Sound vestito Gucci e per proporre non solo le sue hit ma anche tre brani dal nuovo disco "Love in the Future" che uscirà il 3 settembre. Due ore e mezza di concerto con 25 brani in scaletta. Voce potente e carisma, Legend si impone come uno dei migliori interpreti in circolazione. - Dopo il successo ad Umbria Jazz uno degli esponenti più importanti del nu-soul,, è sbarcato a Milano ieri sera con il suo "". Il cantautore si è presentato sul palco dell'Alfa Romeo City Sound vestito Gucci e per proporre non solo le sue hit ma anche tre brani dal nuovo disco "" che uscirà il 3 settembre. Due ore e mezza di concerto con 25 brani in scaletta. Voce potente e carisma, Legend si impone come uno dei migliori interpreti in circolazione.

I tre brani inediti che John ha presentato al pubblico milanese sono stati: "Made To Love", "Who Do We Think We Are" e "The Beginning". Questi sono già stati pubblicati per intero sul sito ufficiale del cantante. Nuove dimensioni musicali per l'artista che torna dopo un silenzio durato cinque anni. L'ultimo album di inediti "Evolver", infatti, era stato pubblicato nel 2008. Tra dolci ballad e ritmi più scatenati, Legend ha trascinato in pubblico portando sul palco anche una fan delle prime file per ballare in modo molto sensuale. Non sono mancatele cover come "I Want You (She's So Heavy)" dei Beatles o "Bridge Over Troubled Water" di Simon and Garfunkel. In scaletta anche i primi successi come "P.D.A. (We Just Don't Care)" e "Save Room" dal disco "Once Again" del 2006. Bis affidati a "Ordinary People" e "Stay With You". John si congeda così col pubblico italiano in attesa di regalare in nuovi brani inediti a settembre per poi riprendere il tour in America in autunno.

Andrea Conti