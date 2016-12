Jennifer Lopez, nuovo look e trasparenze

foto W Magazine Correlati JLO STAR DI HOLLYWOOD

CHE FONDOSCHIENA HOT! 11:38 - Capelli scuri e mossi, rossetto rosso fuoco e abito in piume e pizzo per Jennifer Lopez che posa con sguardo sensuale sulla copertina di "W" Magazine di agosto. A 43 anni, la diva di origini portoricane e madre di due gemellini, lascia letteralmente senza fiato per la sua morbida bellezza. - Capelli scuri e mossi, rossetto rosso fuoco e abito in piume e pizzo perche posa con sguardo sensuale sulla copertina di "W" Magazine di agosto. A, la diva di origini portoricane e madre di due gemellini, lascia letteralmente senza fiato per la sua morbida bellezza.

L'intervista per "W" Magazine, in uscita a metà luglio, è stata fatta nel Bronx, proprio vicino alla casa in cui ha trascorso la sua infanzia. "L'ultima volta che sono venuta qui è stato quando i miei genitori hanno chiamato noi figli per comunicarci che si stavano separando dopo 33 anni di matrimonio. Credo che sia questo il motivo per cui mi sento tanto nervosa oggi", ha spiegato la diva.



"Con mia madre - ha proseguito JLo - mi sono scontrata parecchio. Non volevo andare al college, ma studiare danza a tempo pieno. Non avevo una casa, ma le ho detto: "Questo è quello che devo fare"".



Inevitabile, in questa circostanza, pensare anche ai suoi figli Emme e Max: "Penso di insegnare ai miei figli che sia doveroso lavorare sodo". I bambini non fanno quello che dici, ma quello che fai tu. Proprio come io ho fatto con i miei genitori".



E intanto, Jennifer, divisa tra cinema e musica, è sempre più provocante grazie al suo look audace e alla sua curvilinea forma.