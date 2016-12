Rod Stewart: "Piccolo, ma a mia moglie piace"

foto Ap/Lapresse Correlati Rod Stewart e la moglie

Steve Tyler, il superdotato del rock 13:36 - Nella botte piccola c'è il vino buono. Lo conferma il cantante Rod Stewart al tabloid inglese "Daily Star", confessando candidamente di non essere per niente superdotato nelle parti intime: "Mia moglie Penny dice che è carino anche se non è tanto grosso. Lo facciamo due o tre volte a settimana. Quando hai due figli piccoli come noi devi saperti ritagliare il tempo tra i bisogni dei bambini".





Tra Penny Lancaster (42 anni) e Rod Stewart (68 anni) le cose non potrebbero andare meglio sotto le lenzuola. La mogliettina sembra infatti apprezzare le dimensione "ridotte" degli attributi del cantante, che ora paga il prezzo degli eccessi del passato.



"Negli anni '80 ero dipendente dagli steroidi - ha ammesso Stewart qualche mese fa a Mojo Magazine - A quei tempi non avevamo gli auricolari, la band era sbronza e alzava il volume così ero costretto a sforzare la voce. Gli steroidi alleviano il gonfiore di ogni membrana, inclusa quella del c***, ed è quello di cui hai bisogno quando devi esibirti e non riesci a cantare".