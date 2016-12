Harry Styles vuole ballare come Mick Jagger

foto LaPresse Correlati Harry Styles rimane in mutande

Harry Styles, ma quanti tatuaggi! 11:19 - Harry Style vuole diventare bravo come Mick Jagger, se non a cantare almeno... a ballare. Il volto degli "One Direction" ha infatti contattato Torje Eike, personal trailer del rocker, per prendere lezioni di danza. "Harry vuole che la sua carriera duri decadi come quella di Mick - ha svelato una fonte al "Sun" - Per farlo ha capito che la chiave sta nel praticare attività fisica, mantenersi in salute e allenare il corpo". , se non a cantare almeno.... Il volto degli "One Direction" ha infatti contattato Torje Eike, personal trailer del rocker, per. "Harry vuole che la sua carriera duri decadi come quella di Mick - ha svelato una fonte al "Sun" - Per farlo ha capito che la chiave sta nel praticare attività fisica, mantenersi in salute e allenare il corpo".

Nonostante il successo planetario, gli One Direction non si può dire che siano degli show-men a tutto tondo durante i live. Per correre ai ripari Harry Styles ha ingaggiato niente meno che il personal trailer di Mick Jagger.



"Ha parlato con Torje sull'intensa routine di Jagger: kick-boxing, corsa, pesi e, cosa più importante, ballo - ha continuato l'insider - Questo è il tallone d'Achille dell'allenamento di Harry. Non sa ballare, esattamente come gli altri One Direction, il loro coreografo ha capito presto che non avrebbe potuto farli ballare insieme sul palco".